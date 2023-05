Ambrosini: «Inter cambia e trova risultati, Milan no. Pressione diversa»

Ambrosini vede una pressione differente fra Inter e Milan, in vista dell’impegno in Serie A in mezzo ai due derby di Champions League. Nel post partita di Lazio-Lecce su DAZN l’ex centrocampista ha dato la sua versione in attesa di Spezia e Sassuolo.

IN MEZZO AI DERBY – Massimo Ambrosini cerca di capire come le due contendenti nel derby di Champions League proveranno l’approccio in Serie A: «È chiaro che dopo la partita di mercoledì il Milan ha una pressione anche diversa nell’affrontare lo Spezia. L’Inter nell’ultimo periodo si è permessa di cambiare e ha trovato risultati, il Milan no e a La Spezia sarà costretta ancora a cambiare. Detto questo anche senza gli interpreti principali poteva vincere a Bologna, ha fatto meno in altre partite. Può vincere con lo Spezia e, vista la classifica e il momento, farlo con una formazione di un certo tipo. Nelle difficoltà mi aspetto che dia una risposta anche con quei giocatori che hanno giocato meno: devono capire che è un’occasione unica, se non fa risultato la situazione si complica».