Cairo: «Riscatto Lazaro? Ipotesi interessante. Ma è dell’Inter»

Cairo, presidente del Torino, ha partecipato all’evento Milano Football Week in programma oggi e domani. A una domanda sul possibile riscatto di Lazaro dall’Inter non ha escluso sviluppi in arrivo dal mercato.

RISCATTO POSSIBILE? – Valentino Lazaro è in prestito al Torino. Urbano Cairo si esprime sul riscatto tenendo aperta la porta: «Vediamo. Lazaro è un giocatore dell’Inter, ci ragioneremo sicuramente. Sta facendo un buon campionato, quindi è un’ipotesi interessante».

STRACITTADINA – Cairo si espone meno sui prezzi dei biglietti per i due derby fra Inter e Milan: «Sono partite talmente importanti, non c’era un derby di Champions League da vent’anni. La situazione economica di molte squadre è molto difficile, italiane e straniere. Non voglio mettermi a discutere la scelta dei prezzi».