Altobelli: “Scudetto Inter ’80? Segreto allenamenti di Bersellini. Il gruppo…”

Alessandro Altobelli, ex attaccante nerazzurro, è intervenuto durante “Inter Calling”. Nel corso del suo intervento si è parlato della vittoria dello scudetto 1979-1980

RICORDI – Alessandro Altobelli ha parlato ai microfoni di “Inter TV”. Queste le sue dichiarazioni: «Noi avevamo un allenatore straordinario e stavamo molto insieme ad Appiano, facevamo gruppo, stavamo sempre nelle camere a chiacchierare, eravamo uniti, uno lottava per l’altro e abbiamo fatto degli ottimi risultati, eravamo sempre preparati, il segreto erano gli allenamenti di Bersellini, stavamo ore sul campo però la domenica viaggiavamo al doppio della velocità. Per vincere c’è bisogno di sintonia nella squadra, di un gruppo unito e noi lo eravamo, facevamo 3 giorni di ritiro e se c’erano le coppe i giorni si allungavano, così parlavamo tanto, anche di partite e di avversari e ci serviva molto. Ci conoscevamo molto e sapevamo già in anticipo quello che avrebbero fatto i nostri compagni».

Fonte: inter.it