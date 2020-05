Beccalossi: “Inter, che bella la stagione 1979-1980! Io e Altobelli…”

Condividi questo articolo

Evaristo Beccalossi, ex giocatore dell’Inter, è stato protagonista di “Inter Calling”. Nel corso del suo intervento si è parlato dello scudetto del 1980 e del rapporto con il compagno di squadra Altobelli

SCUDETTO – Evaristo Beccalossi ha parlato prima dello scudetto vinto: «Dalla prima giornata all’ultima siamo rimasti in testa da soli, è stata una bella stagione, avevamo un gruppo eccezionale. Quando è arrivato Hansi Müller io e lui dovevamo giocare da appoggio a Spillo. Fuori dal campo poi eravamo sempre insieme, anche con Oriali».

COMPAGNO – Beccalossi ha poi parlato di Alessandro Altobelli: «Spillo mi conosceva già dai tempi di Brescia, già da come si muoveva sapevo come dargli la palla e lui capiva già quando partire da come mi muovevo io, c’era tanta sintonia in campo, mi ricordo delle giocate straordinarie contro la Roma, nel 3-0 in cui io ho segnato un gol e Spillo due».

Fonte: Inter.it