Altobelli: “Esposito giovane di qualitÃ . Ha ampi margini di miglioramento”

Altobelli: “Esposito giovane di qualità. Ha ampi margini di miglioramento”

Alessandro Altobelli, ex attaccante dell’Inter, intervistato dal portale “SerieBnews” ha parlato di Sebastiano Esposito, giovane promessa nerazzurra. L’ex attaccante nerazzurro si è espresso sul futuro del giovane talento di proprietà dell’Inter

TALENTO – Queste le parole di Alessandro Altobelli su Sebastiano Esposito: «Esposito? Conosciamo il percorso del ragazzo, ha fatto la preparazione con l’Inter e Conte lo ha voluto subito nel gruppo malgrado la giovane età. Ovviamente deve crescere, ha ancora ampi margini di miglioramento. Però è un giovane di qualità e io personalmente, quando trovo ragazzi con quel potenziale, non rischio di mandarli in giro a giocare con squadre che non hanno nessun interesse nel valorizzarli. Preferirei che un giovane facesse 5 partite con l’Inter che magari 20 o 30 con una squadra di Serie B. I giocatori che meritano e che potrebbero avere un futuro li terrei sempre all’Inter».

Fonte: Seriebnews.com