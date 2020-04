Inter, occhi sul 2003 Buksa! Concorrenza in Serie A e non solo – TMW

L’Inter si aggiunge alla folta rosa di pretendenti per il nuovo gioiellino polacco, Aleksander Buksa. Secondo quanto rivelato da “Tutto Mercato Web”, l’attaccante classe 2003 del Wisla Cracovia ha attirato le attenzioni di diversi club di prima fascia. Di seguito tutti i dettagli

NUOVO TALENTO – L’Inter osserva con attenzione Aleksander Buksa, nuovo promettere attaccante polacco. Il 17enne, attualmente in forza al Wisla Cracovia, ha esordito a soli 16 anni nella massima divisione del calcio polacco. Oggi il classe 2003 vanta già tre reti in quattordici partite con la prima squadra oltre a rappresentare un perno della Nazionale polacca Under 17.

PRETENDENTI – Ecco perché molti club di prima fascia hanno dimostrato interesse per lui. Non solo l’Inter tra le pretendenti ma anche Barcellona e, in Italia, Milan, Roma, Sassuolo e Atalanta. Tutti club che lo hanno osservato da vicino più di una volta. Buksa attualmente ha un contratto in scadenza nel 2021 e quando si aprirà il mercato il suo entourage avrà un bel da fare.

