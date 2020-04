Premier League, le nuove possibili date: si aspetta ok del Governo – Times

Arrivano notizie dall’Inghilterra sulla ripresa della Premier League. A darle è l’autorevole Times che sottolinea come il campionato d’oltremanica potrebbe ripartire all’inizio di giungo

IPOTESI – Sembra esserci una data per la ripresa della Premier League. Il campionato inglese potrebbe infatti ripartire l’8 giugno e terminare il 27 luglio per poi far spazio a Champions League ed Europa League che si disputerebbero ad agosto. Ora si attende il via libera del Governo con le partite che sarebbero ovviamente a porte chiuse.