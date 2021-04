Altobelli: «Conte è un grande! Sta facendo cose straordinarie»

Alessandro Altobelli, grande ex attaccante dell’Inter, esalta il lavoro di Antonio Conte dopo la vittoria di oggi sul Verona. Ecco le sue parole a “A Tutta Rete” su “Rai 2”.

OTTIMO LAVORO – Alessandro Altobelli esalta il lavoro di Antonio Conte, che con la vittoria di Inter-Verona vola a +14 in classifica. Ecco le parole dell’ex attaccante nerazzurro: «È stato un grande in questo campionato, dopo un inizio incerto. È riuscito a mettere tutti insieme, dirigenti e giocatori. Sapevamo che Conte era un grande allenatore, ma all’inizio qualcosa non quadrava. Adesso sta facendo cose straordinarie, con una squadra che era poco affidabile ma oggi è imbattibile. Quest’anno sono stati tutti bravi, ognuno ha dato quello che doveva dare».

FUTURO – Altobelli parla poi del futuro di Conte all’Inter: «Ha un contratto ancora per un anno, e abbastanza buono. Non so quante altre squadre possano offrirglielo. La società finora lo ha sempre accontentato, nonostante la situazione economica non molto bella. Mi sento strano quando sento Antonio chiedere chiarimenti».