Allegri: «Spalletti il migliore ad allenare e insegnare, visto a Napoli, Roma e Inter»

Allegri ha già concluso la conferenza stampa di vigilia per la diciottesima giornata di Serie A, visto che Napoli-Juventus è in programma domani alle 20.45. Per il big match che apre il turno di campionato l’allenatore bianconero elogia Spalletti ricordando anche i suoi trascorsi all’Inter.

DUE CONTRO – Massimiliano Allegri presenta Napoli-Juventus: «Domani è uno scontro diretto, in casa della squadra più forte del campionato perché lo dimostra la classifica. Non lo dico io che è la squadra più forte: è la classifica. Se hanno fatto 44 punti e hanno perso solo una partita è normale che siano i favoriti. Il Napoli è una squadra forte tecnicamente, ben allenata: Luciano Spalletti credo che sia il migliore ad allenare e a insegnare. Lo sta dimostrando a Napoli, lo ha fatto alla Roma e o lo ha fatto all’Inter. È una partita bella da giocare, sicuramente non pensavamo due mesi fa che la Juventus potesse arrivare a questa partita in queste condizioni. Però noi bisogna mantenere il profilo basso, pensare solamente a lavorare e a raggiungere l’obiettivo finale, che è quello che conta».