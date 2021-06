Alaba: «Tanti club su di me, ma priorità Real Madrid. Italia, noi pronti»

David Alaba, difensore dell’Austria che questa sera affronterà l’Italia, ha spiegato al giornale spagnolo AS la sua scelta di unirsi al Real Madrid tra i tanti club che lo hanno cercato. Tra cui anche l’Inter.

INGINOCCHIAMENTO – David Alaba ha parlato di un tema caldo di queste ore, ovvero la scelta di inginocchiarsi o meno prima di ogni partita per supportare il movimento Black Lives Matter: «Ci siamo sempre inginocchiati e lo faremo anche contro l’Italia. È un segnale per mantenere l’attenzione sopra questo tema, adesso si parla molto di più di razzismo ed è una cosa importante e positiva. Sarà meraviglioso giocare a Wembley, ma non pensiamo a questo. Siamo concentrati al 100% nella partita contro l’Italia».

RICERCATO – Alaba ha poi parlato dell’interessamento di diversi club su di lui, tra cui anche l’Inter, prima di scegliere di accasarsi al Real Madrid: «Sul mercato ho avuto diverse opportunità, mi hanno cercato in tanti. La mia prima opzione però era il Real Madrid ed è ciò che ho scelto. Per un giocatore è motivo di orgoglio essere cercato da tanti club».

Fonte: AS.com