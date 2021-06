Borghi: «Calhanoglu super colpo di Marotta. Ho un solo dubbio»

Stefano Borghi commenta con entusiasmo l’acquisto di Hakan Calhanoglu da parte dell’Inter. E vede solo un dubbio nel rendimento del turco. Ecco le parole del telecronista di DAZN, attraverso il suo canale YouTube.

BUONE PROSPETTIVE – Hakan Calhanoglu è il primo acquisto ufficiale dell’Inter 2021/22, seguito da Alex Cordaz. Un’operazione che scalda molto le cronache di mercato, visto l’arrivo a parametro zero direttamente dal Milan. Stefano Borghi, commentando questo affare, vedi molti punti positivi e un solo dubbio, che non riguarda la tattica. Ecco le sue parole: «Calhanoglu è un altro super colpo di Giuseppe Marotta, che crea fastidi importanti al Milan. Come si inquadra nel calcio di Simone Inzaghi? Tatticamente ci può stare, sarà forse più mezzala che trequartista. I miei dubbi riguardano più la risposta caratteriale: Calhanoglu deve partire bene, dopo questi Europei. Se dovesse iniziare male, si porterebbe addosso un bel carico di pressioni, e lui non è certo un trattore. Voglio vedere il suo impatto. Sul piano tecnico, di dubbi ce ne sono meno».