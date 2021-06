Salernitana, club passa a un trust. La FIGC valuta per l’iscrizione in Serie A

La Salernitana doveva passare di proprietà entro mezzanotte, visto che Lotito non può avere sia i campani sia la Lazio. La società va a un trust, che potrà definire in tempi meno ristretti la cessione. Sarà però la FIGC, nei prossimi giorni, a definire se si tratta di una soluzione valida e se il club neopromosso sarà iscritto in Serie A.

IL COMUNICATO – “In adempimento alle prescrizioni della Federazione Italiana Giuoco Calcio, la Omnia Service S.r.l. e la Morgenstern S.r.l. dichiarano di aver trasferito le loro rispettive partecipazioni pari complessivamente all’intero capitale sociale della U.S. Salernitana 1919 S.r.l. al trust Salernitana 2021 finalizzato alla vendita delle suddette partecipazioni.

È stato nominato quale nuovo Amministratore Unico della U.S. Salernitana 1919 il Generale Ugo Marchetti. Tutti gli atti sono stati trasmessi alla FIGC.

Omnia Service e Morgenstern e le famiglie Lotito e Mezzaroma ringraziano il dott. Luciano Corradi per il lavoro svolto e rivolgono un affettuoso saluto e un caloroso ringraziamento a tutti i tifosi della Salernitana, alla città di Salerno e alle autorità e istituzioni salernitane per questi bellissimi anni trascorsi insieme ricchi di successi, gioie e soddisfazioni”.

Fonte: USSalernitana1919.it