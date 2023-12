Agresti: «Inter, persa occasione grandissima! Differenza abissale»

Agresti sottolinea il rammarico che deve avere l’Inter per non aver battuto la Real Sociedad martedì, non riuscendo così a chiudere il girone di Champions League al primo posto. Ora per lui ci sarà un sorteggio degli ottavi (lunedì a mezzogiorno) molto più complicato.

UN PECCATO – Stefano Agresti anticipa le possibilità del sorteggio degli ottavi di Champions League di lunedì. Le sue parole a Radio Sportiva: «Secondo me l’Inter ha perso un’occasione grandissima, perché tra arrivare al secondo posto e al primo c’è una differenza abissale visti gli avversari al sorteggio degli ottavi di Champions League. Può beccare il Manchester City, il Real Madrid o il Bayern Monaco, comunque una squadra molto forte. Se dovesse andare benissimo troverebbe il Borussia Dortmund, che probabilmente è l’avversaria più abbordabile. Invece, se avesse trovato il girone, l’Inter avrebbe avuto un sorteggio dove sarebbe stata favorita. Le tragedie sono altre, ma mi sembra un’occasione grandissima che l’Inter ha perso. Poi non mi sembra che ci siano delle critiche eccessive nei confronti di Simone Inzaghi, è cresciuto tanto e ha saputo gestire un ambiente come quello nerazzurro. Però ha una squadra molto forte e spesso le fortune degli allenatori le hanno fatte i giocatori».