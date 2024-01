Agresti: «Favoritismi Inter? Ma dove! Non darebbero rigore contro al 75’»

I soliti critici continuano a millantare episodi a favore dell’Inter, quando in realtà c’è ben altro. Agresti sentenzia come non abbiano ragione, usando il rigore di ieri per la Fiorentina come esempio: le sue parole collegato a Radio Radio – Lo Sport.

IL CONTROSENSO – L’analisi del giornalista Stefano Agresti: «Per carità, per me va bene tutto, ma parliamo di favoritismo nei confronti dell’Inter dopo aver detto che è stato dato un rigore contro che non c’era a dieci-quindici minuti dalla fine? Qual è il favoritismo per l’Inter? Io faccio l’analisi e va bene tutto, ma si dice che è stato dato un rigore contro che non c’era a dieci minuti dalla fine. Chi dice che gli episodi favoriscono l’Inter dovrebbero valutare questo: non viene dato un rigore discutibile o dubbio a dieci minuti dalla fine. Non ha senso questo».