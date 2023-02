Agresti: «Corsa Champions? Inter messa meglio ma se avesse ancora problemi…»

Agresti parla della situazione dell’Inter nella rincorsa a un posto in Champions League. Di seguito le dichiarazioni del giornalista, intervenuto in collegamento con “La Domenica Sportiva”, su Rai 2.

COMPLETA – Stefano Agresti parla della condizione dell’Inter nella rincorsa a un posto in Champions League. Così il giornalista, intervenuto in collegamento a “La Domenica Sportiva”, su Rai 2: «Perché l’Inter dovrebbe entrare tra i posti in Champions League? Perché tra le squadre concorrenti mi sembra quella con l’organico più completo. Adesso sta recuperando anche Marcelo Brozovic e Romelu Lukaku. Contro la Sampdoria dovrebbe giocare di nuovo Lukaku e Lautaro Martinez dall’inizio (vedi articolo) e questo non accade da agosto. Anche questa dovrebbe essere una notizia importante per Simone Inzaghi. Mi sembra che tra tutte le concorrenti l’Inter sia quella messa meglio. Perché, invece, potrebbe non rientrare? Perché non è stata una squadra continua nel corso del girone d’andata. Ha perso troppe partite. Se dovesse accusare di nuovo problemi di quel tipo è chiaro che dietro potrebbero approfittarne».