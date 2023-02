Sampdoria-Inter, OK Lukaku e Brozovic ma non solo. Altre 2 novità! − Sky

Oggi ci sarà Sampdoria-Inter, posticipo della 22esima giornata di Serie A. Inzaghi rilancia Lukaku e Brozovic, ma le novità non finiscono qui. Attesi altri due cambi

NOVITÀ − È il giorno di Sampdoria-Inter. Inzaghi rilancia sia Romelu Lukaku che Marcelo Brozovic, rispettivamente in attacco e in cabina di regia. Big Rom andrà ad affiancare Lautaro Martinez, facendo riposare Edin Dzeko. Mentre il croato sostituirà praticamente Mkhitaryan, con Calhanoglu che riprenderà il suo ruolo di mezzala. Ma le novità non finiscono qui. Come riferisce Sky Sport, pronti anche Robin Gosens e Stefan de Vrij. Dalla panchina sia Federico Dimarco che Francesco Acerbi.