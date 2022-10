Adani: «Pochi terzini bravi come Dimarco in Europa! Paragonabile ai top»

Lele Adani nel corso della BoboTV in diretta su Twitch, ha elogiato Federico Dimarco paragonandolo ai top di ruolo in Europa. Poi un parere anche sul centrocampo dell’Inter.

TRA I MIGLIORI – Lele Adani parla così dell’esterno dell’Inter: «La performance di Federico Dimarco, sei vai a vedere i tempi di gioco, il piede, il cross, l’interpretazione nella corsa e nella conduzione, sono di un terzino ultra-moderno. Può essere il nuovo Jordi Alba? Secondo me sì. Grande rispetto per i top di ruolo, ma non ce ne sono tanti come lui. L’attenzione fa la marcatura, non l’altezza».

IL CENTROCAMPO – Adani parla anche del centrocampo dell’Inter: «Marcelo Brozovic, Hakan Calhanoglu e Nicolò Barella è il centrocampo dell’anno scorso, hanno sempre ruotato nell’interpretazione di gioco. Brozovic con il doppio play? Il ruolo si interpreta, in quel ruolo ci si muove. Se a te piace mettere due più vicini e Barella trequartista puoi farlo, ma poi in campo giocheranno sempre vicini e intercambiabili. Barella fuori? Adesso non puoi sostituirlo, ha raggiunto un livello altissimo».