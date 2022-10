Inzaghi va verso la conferma dei titolari, occasione per De Vrij – SI

Simone Inzaghi va verso la conferma dei suoi uomini. Contro la Sampdoria, secondo Sportitalia, è più probabile un turnover in Champions League.

UNDICI – Simone Inzaghi ha trovato i suoi uomini. Dopo aver centrato il primo obiettivo stagionale, torna il Campionato. In Serie A l’Inter si trova a inseguire e il mister si affiderà ai suoi uomini. Secondo Sportitalia, piovono conferme nel match contro la Sampdoria (vedi aggiornamenti): Andrè Onana tra i pali, Milan Skriniar capitano e Alessandro Bastoni dietro. Occasione invece per Stefan De Vrij, al posto di Francesco Acerbi. Linea a 5 come in Champions League, Federico Dimarco e Denzel Dumfries sulle fasce. Il nuovo terzetto di centrocampo non riposerà. Davanti ancora Lautaro Martinez e Edin Dzeko, Romelu Lukaku non ha ancora il minutaggio sufficiente per iniziare.

TURNOVER – Sempre secondo Sportitalia, Inzaghi non farà turnover. L’Inter non può più sbagliare in Campionato. Contro la Sampdoria niente riposo, più probabile in Champions League. I nerazzurri sono sicuri del loro secondo posto. Contro il Bayern Monaco è più probabile che venga dato spazio a chi sta giocando poco.