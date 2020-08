Adani: “L’Inter dovrà arrivare a mettere Eriksen titolare. Ma adesso…”

Eriksen, quasi certamente, sarà in panchina anche stasera in Inter-Shakhtar Donetsk, ma con grosse possibilità di subentrare a gara in corso. Daniele Adani, nel corso di “Terzo Tempo Europa” su Sky Sport, ha parlato di come inserire il danese e di come per Conte sia anche giusto confermare la stessa formazione delle ultime uscite.

INNESTO DA TROVARE – In Inter-Shakhtar Donetsk, per la quarta partita di fila, Antonio Conte proporrà la stessa formazione titolare. Daniele Adani promuove la probabile scelta del tecnico, nonostante ci sia l’uomo in più: «Per me questa squadra dovrà arrivare a mettere Christian Eriksen titolare, perché è il giocatore probabilmente più creativo. È quello che ha più attitudine a questi livelli nel far girare la squadra, nel rifinire, nel dare i tempi. È quello che ha dentro una grandezza che ha permesso al Tottenham di crescere al suo ritmo, Tottenham che ricordiamo ha fatto l’anno scorso la finale di Champions League. Però, in questo momento, l’allenatore ha certe certezze, ha determinati equilibri, ha movimenti e ha cattiveria. Si ritrova bene e vede bene i suoi giocatori in tutte e due le fasi, quindi uno deve andare avanti con fedeltà rispetto al percorso che ha fatto fin qui».