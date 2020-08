Inter-Shakhtar Donetsk, l’Europa League si costruisce oggi: Siviglia chiama

Inter-Shakhtar Donetsk è la seconda semifinale di Europa League, dopo che ieri il Siviglia ha battuto 2-1 il Manchester United. A Dusseldorf (ore 21) i nerazzurri cercano il ritorno in una finale UEFA che manca dal 2010: non serve aggiungere altro per dare valore all’impegno.

PASSAGGIO CHIAVE – Inter-Shakhtar Donetsk è un dentro o fuori senza margine d’errore. Stasera a Dusseldorf c’è in palio l’altro posto nella finale di Europa League, dopo che il Siviglia ieri si è preso il primo. Per l’Inter, che ha superato gli ostacoli Getafe e Bayer Leverkusen, c’è da fare ancora un po’ di strada prima del ritorno alla vittoria, ma le basi sono da costruire oggi. Lo Shakhtar Donetsk è un rivale che assomiglia molto ai tedeschi, nei suoi tanti pregi e nei suoi difetti: l’attenzione dovrà essere massima e la percentuale di errori prossima allo zero. Colonia è lì, distante appena quattro giorni: prendere la strada giusta aprirebbe tante porte e situazioni molto interessanti.

LA FORZA DELLA CONFERMA – Inter-Shakhtar Donetsk vedrà presumibilmente una replica della formazione vista contro l’Atalanta e negli altri impegni europei. Antonio Conte ha ormai trovato un suo assetto, e forse sarebbe anche sbagliato cambiare proprio ora. C’è anche qualche arma dalla panchina, in particolare Christian Eriksen, purtroppo non Alexis Sanchez di nuovo infortunato. A proposito di attacco: se Romelu Lukaku non ha bisogno di presentazioni Lautaro Martinez è ancora a secco in stagione in questo torneo. Anche dal fatto che si sblocchi il Toro passano tante delle possibilità di raggiungere la finale. Shakhtar Donetsk con la solita batteria di brasiliani: ben sei, compreso l’intero poker offensivo di Luis Castro (vedi articolo). Segui su Inter-News.it per tutta la giornata le ultime notizie sulla sfida, poi dalle 19.30 il countdown vero e proprio a Inter-Shakhtar Donetsk con interviste, formazioni ufficiali e live della partita, visibile su Sky Sport e TV8.