Zhang vicino alla squadra, ci sarà anche lui contro il Porto – TS

Steven Zhang mostra tutta la sua vicinanza alla squadra in un momento delicato, ma anche il più importante della stagione. Per la difficile trasferta in Portogallo ci sarà anche lui, così come specificato questa mattina da Tuttosport.

IN PARTENZA – Ci sarà anche il presidente Steven Zhang per l’ottavo di finale di Champions League. Il numero uno dell’Inter oggi salirà con la squadra sull’aereo che porterà il gruppo nerazzurro a Porto, si affiderà al suo capitano, confidando che la rabbia accumulata nella notte nefasta di La Spezia possa essere la molla per la resurrezione.

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino