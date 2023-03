Lautaro Martinez, il PSG ci prova anche con lui! L’Inter vuole tenerselo stretto – CdS

L’Inter si affida a Lautaro Martinez ora più che mai, soprattutto per la difficile trasferta di Porto. Le sue prestazioni e la vittoria del Mondiale – secondo Tuttosport -, hanno attirato l’attenzione del PSG e di altri club europei.

SIRENE EUROPEE – Lautaro Martinez è legatissimo a Milano e l’Inter non ha minimamente intenzione di cederlo, ma le sue straordinarie prestazioni e l’eco del Mondiale continuano ad alimentare voci circa un possibile interessamento per lui da parte di Paris-Saint Germain e Manchester United. L’argentino, che presto diventerà papà per la seconda volta, ha aperto un ristorante in Brera insieme alla compagna. Ma l’Inter vuole tenersi stretto Lautaro Martinez, soprattutto alla luce del fatto che rappresenta l’unico giocatore di proprietà oltre Joaquin Correa per quanto riguarda l’attacco (Dzeko è in scadenza, Lukaku in prestito).

Fonte: Tuttosport – Stefano Pasquino