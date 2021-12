Zaniolo vuole sbloccarsi in campionato e Roma si aspettano molto da lui – TS

Zaniolo, secondo quanto sottolineato questa mattina da TuttoSport, ha tanta voglia di riscatto. Oggi contro l’Inter potrebbe essere la partita giusta.

VOGLIA DI RISCATTO – L’Inter dovrà fare attenzione soprattutto alla voglia di riscatto di Zaniolo, a secco in questa stagione, anche lui come Mourinho sfiderà oggi il suo passato. Il gol al Trabzonspor ad agosto o quello contro lo Zorya la scorsa settimana in Conference League, non possono bastare. A Bologna, invece, ha rimediato calci, si è rialzato, ha discusso con Pairetto che lo ha ammonito per una simulazione. Ora ha il peso della squadra sulle spalle. Secondo il quotidiano di Torino, a Trigoria si aspettano che la sua qualità a inizi a fare la differenza. Mourinho sarebbe il primo, anche se pubblicamente non intende caricarlo di responsabilità.

Fonte: TuttoSport