Roma-Inter in 50mila all’Olimpico. Inzaghi, uno stadio contro – TS

Roma-Inter, ennesimo esame per Simone Inzaghi che torna all’Olimpico contro i giallorossi. Il tecnico si aspetta molto dalla sua squadra in trasferta contro un’altra big. Come riportato da TuttoSport, saranno 50mila i tifosi presenti.

UNO STADIO CONTRO – Roma-Inter, Inzaghi torna a sfidare i giallorossi ma da tecnico nerazzurro. Il tecnico piacentino si aspetta un’altra prestazione che aumenti ancora di più le certezze della sua squadra. Da grande ex biancoceleste, ci saranno inevitabilmente tanti fischi, considerando anche il numero di tifosi presenti oggi allo stadio. Secondo quanto riportato dal quotidiano di Torino, ci saranno almeno 50mila tifosi oggi all’Olimpico di Roma, pronti a spingere i giallorossi.

