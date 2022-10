Xavi punge: «Barcellona-Inter una rivincita! Nel 2010 brutti ricordi e tante polemiche»

Xavi in un’intervista ha parlato di Barcellona-Inter come una rivincita rispetto la partita di andata. Su Prime Video il tecnico blaugrana è tornato a parlare della semifinale del 2010 tornando a parlare, ancora una volta, di polemiche arbitrali.

COME UNA RIVINCITA – Xavi vuole una reazione da parte dei suoi giocatori, come una sorta di rivincita per la partita di andata: «Siamo il Barcellona, c’è sempre pressione. Ci troviamo in una situazione molto scomoda perché non abbiamo vinto né a Monaco né a Milano e ora abbiamo urgenza di vincere in questa competizione. Affrontiamo questa partita con una mentalità positiva e con la voglia di conquistare tre punti. Con l’aiuto del pubblico penso che potrà essere una grande notte per noi. Dovrà essere una piccola rivincita della partita d’andata, possiamo dire che sarà un anticipo degli ottavi. Giocheremo davanti al nostro pubblico, dovremo fare una grande partita contro una buona Inter. Loro sono molti difensivi, lavorano molto bene e sono forti fisicamente, però noi proveremo a imporre il nostro gioco, ad attaccare meglio rispetto quanto fatto a Milano. Ripartiamo dal Barcellona visto negli ultimi 20-30 minuti della partita d’andata».

ANCORA POLEMICHE– Xavi parla sempre di polemiche arbitrali, questa volta tornando sulla semifinale del 2010: «Ovviamente la semifinale del 2010 mi riporta alla mente brutti ricordi, per noi è stato un doppio scontro duro. Abbiamo dovuto viaggiare in autobous fino a Milano a causa dell’eruzione vulcanica (a Eyjafjallajokull in Islanda, ndr), poi sono state due partite molto polemiche, tanto a Milano quanto a Barcellona: espulsioni, rigori, gol in fuorigioco. Brutti ricordi perché alla fine non siamo riusciti a raggiungere la finale vinta poi dall’Inter».