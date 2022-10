Bucciantini: «L’Inter ha ribaltato i pronostici! Al Camp Nou serve il miracolo»

Marco Bucciantini, in collegamento su Sky Sport, parla della sfida di stasera tra Barcellona e Inter. Il giornalista è sorpreso dai nerazzurri, che a detta sua hanno ribaltato i pronostici. Adesso l’obiettivo è il miracolo al Camp Nou

IN CERCA DEL MIRACOLO – Marco Bucciantini utilizza il termine miracolo per descrivere quello che serve questa sera all’Inter. I nerazzurri, impegnati al Camp Nou contro il Barcellona, per aumentare le chance di passare il girone dovranno cercare di non perdere questa sera. Bucciantini, in ogni caso, è sorpreso da come i nerazzurri siano stati in grado di ribaltare i pronostici: «Quando è stato composto il girone di Champions, nessuno avrebbe messo l’Inter tra le qualificate. Il Bayern Monaco e il Barcellona erano avanti nei pronostici. L’Inter, per qualificarsi, doveva fare una vittoria grossa in casa e cercare un miracolo in trasferta. La vittoria in casa l’ha fatta e in ogni caso, fino alla fine terrà aperto il girone. Questa può essere vista come una reazione da gruppo e di giocatori veri, visto il momento difficile in cui era l’Inter. Per il miracolo serve di più, qualcosa che non abbiamo ancora visto. Ma al Camp Nou, come sappiamo, a volte i miracoli accadono». Così il giornalista ha concluso il suo intervento.