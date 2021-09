Vlahovic a secco contro il Genoa, contro l’Inter vuole ritrovare il gol – CdS

Vlahovic domani in Fiorentina-Inter giocherà la sua novantesima partita in maglia viola. A quota 30 gol totali, contro i nerazzurri vuole ritrovare la via del gol.

SUON DI GOL – Vlahovic come cominciare a macinare reti in Serie A. Contro il Genoa è rimasto a secco, ecco perché contro l’Inter vorrebbe ricominciare a segnare. È stato proprio lui a decidere di non andare via da Firenze e giocarsi le sue opportunità in Serie A, senza dare troppa retta alla corte spietata di big europee. Contro l’Inter è atteso per l’ennesimo esame di maturità, in ballo c’è l’orgoglio. Nella testa dell’attaccante serbo rimbomba ancora l’errore di quel famoso 2-4 fallito, e poi il risultato è diventato 4-3 per l’Inter poco dopo.

Fonte: Corriere dello Sport – Francesca Bandinelli