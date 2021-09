Inter, 15 gol in 4 gare: un record in Serie A nell’era dei tre punti!

Inter da record in Serie A nell’era dei tre punti: 15 gol in 4 gare, dal 1960 non segnava così tanto. Inoltre, ben nove i marcatori diversi per la squadra allenata da Simone Inzaghi.

ALTRI RECORD – Inter, quattro gol al Genoa, tre al Verona, due alla Sampdoria e sei al Bologna: è già un record per il club nerazzurro in Serie A nell’era dei tre punti. Per trovare più gol dell’Inter nei primi 360 minuti di campionato bisogna tornare indietro alla stagione 1960-61, quando furono ben diciotto le reti messe a segno. Inoltre, ben nove nerazzurri sono andati a segno in sole quattro giornate di campionato: Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Milan Skriniar, Nicolò Barella, Matìas Vecino, Federico Dimarco, Hakan Calhanoglu, Joaquin Correa e Arturo Vidal.