Verso Inter-Roma, Mourinho ne recupera due in vista del match di San Siro

Finita la sosta, riparte finalmente la Serie A. Sabato l’Inter ospiterà la Roma a San Siro, nel match delle 18.00. Queste le ultime notizie che arrivano da Trigoria sulle condizioni dei giallorossi.

RECUPERI – José Mourinho è in attesa di sapere chi avrà a disposizione per il match contro la sua Inter. Per sabato sicuramente ha recuperato Marash Kumbulla e Stephan El Shaarawy. I due saranno quindi convocati per la trasferta di Milano e a disposizione del tecnico giallorosso. Ancora in dubbio invece il capitano Lorenzo Pellegrini. Nella giornata di ieri il centrocampista non si è allenato, al momento si sta affidando al lavoro dello staff giallorosso. Paulo Dybala invece è nei probabili titolari per il match di stanotte dell’Argentina. L’Albiceleste giocherà un’amichevole contro la Jamaica stanotte. La Roma conta di riportarlo subito in Italia con un volo privato per averlo a disposizione il prima possibile.