Biasin: «Skriniar, rinnovo o no lo ringrazierò. Vi spiego perché»

Fabrizio Biasin ha parlato dell’ipotesi rinnovo di Milan Skriniar spiegando perché ringrazierà il difensore, a prescindere dalla sua decisione.

RINNOVO – Queste le parole su Twitter da parte di Fabrizio Biasin sul rinnovo di Milan Skriniar. “Se Skriniar rinnoverà farà una cosa “rara” – accettare meno soldi – e lo ringrazierò.

Se Skriniar non rinnoverà lo ringrazierò lo stesso, perché è sempre stato corretto.

Non giudicherò Skriniar per quel che farà la prossima stagione, ma per l’impegno che ci metterà in questa“.

Fonte: Twitter Fabrizio Biasin