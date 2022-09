Barzaghi: «Dimarco, un suggerimento a Inzaghi! Bene in ruolo diverso»

Matteo Barzaghi in collegamento da Appiano Gentile con gli studi di Sky Sport ha parlato di Federico Dimarco di ritorno all’Inter dopo il gol con l’Italia.

DOPO L’ITALIA – Federico Dimarco ha dimostrato grande qualità da esterno con l’Italia, per Barzaghi un’indicazione importante: «Dietro il grande protagonista con l’Italia, Giacomo Raspadori, c’è Federico Dimarco, riproposto ieri dopo l’Inghilterra (e il palo colpito, ndr). Può essere un suggerimento per Simone Inzaghi, dato che fin qui ha giocato più da braccetto difensivo che da esterno. Ha dimostrato che può fare bene l’esterno e per novanta minuti. Dopo Ivan Perisic all’Inter si è creato un vuoto quindi perché non sfruttare lui? Sta dimostrando sul campo di essere un giocatore che vale questo livello. Una risposta alla ripresa del campionato potrebbe essere proprio Dimarco».