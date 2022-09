Udinese-Inter 1-1 al 45′, colpo da maestro di Barella! Inzaghi stupisce tutti

Termina sul punteggio di 1-1 il primo tempo di Udinese-Inter, sfida valevole per la settima giornata del campionato di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo alla Dacia Arena in questi primi quarantacinque minuti di gioco, con un colpo da maestro di Barella e una doppia scelta di Inzaghi che stupisce tutti.

PARITÀ – Sembra essere un pomeriggio promettente quello per l’Inter, che sblocca subito la gara di Udine quando Nicolò Barella, al 5′, si incarica di un calcio di punizione dal limite e con un colpo da maestro insacca lo 0-1 all’incrocio dei pali. Come detto, però, “sembra”, dal momento che l’Udinese prende coraggio e al 22′ trova il pari: dalla destra Deulofeu mette in mezzo un pallone da punizione, la sua conclusione sbatte su Milan Skriniar e la sfera rotola nell’angolino per l’1-1. A questo punto arriva la reazione dei nerazzurri, con Alessandro Bastoni che prova la conclusione da dentro l’area ma trova la pronta risposta di Silvestri. A stupire tutti al 32′ ci pensa però Simone Inzaghi che si gioca subito due cambi: fuori gli ammoniti Mkhitaryan e Bastoni, dentro Gagliardini e Dimarco. Termina così 1-1 il primo tempo della gara della Dacia Arena.

