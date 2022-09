Lovric al 45′: «Udinese-Inter, dato 100%. Ora ci aspetta 2º tempo difficile»

Lovric è stato intervistato da Sky Sport al termine del primo tempo di Udinese-Inter, partita valida per la settima giornata del campionato di Serie A, chiusa sul punteggio di 1-1, frutto del gol di Nicolò Barella al 5′ e dell’autorete di Milan Skriniar al 22′.

INTERVISTA – Queste le parole su Sky Sport da parte di Lovric dopo il primo tempo di Udinese-Inter, valida per la settima giornata del campionato di Serie A. «Abbiamo iniziato veramente forte. Subito abbiamo avuto un’occasione per andare in vantaggio. E poi su punizione abbiamo fatto bene. Abbiamo dato il 100% e adesso ci aspetta ancora un secondo tempo difficile».