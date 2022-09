Torino, Juric sfida l’Inter ma ha ancora tre dubbi: la probabile formazione – CdS

Il Torino sfida l’Inter a San Siro, con un punto in più in classifica e tanta voglia di fare bene, continuando il buon rendimento mostrato fin qui. Secondo il collega Nicola Balice oggi sul Corriere dello Sport, però, Ivan Juric (probabilmente ancora assente) ha ancora tre dubbi di formazione.

LA PROBABILE – Il Torino ha iniziato bene questo campionato, sicuramente oltre le promesse iniziali. Si presenta a San Siro addirittura con un punto in più rispetto l’Inter e ha tanta voglia di far bene. Ivan Juric (oggi a Milano ci sarà ancora il suo vide, Matteo Paro), ha però tre dubbi di formazione: il primo riguarda la fascia destra con il dubbio Aina-Lazaro. In difesa, invece, solo uno tra Schuurs e Buongiorno, con il primo favorito. In attacco Sanabria va verso la conferma, ma attenzione alla carta Pellegri.

Di seguito la probabile formazione del Torino secondo il Corriere dello Sport (3-4-2-1): Milinkovic; Djidji, Schuurs, Rodriguez; Aina, Lukic, Linetty, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Sanabria.

Fonte: Corriere dello Sport – Nicola Balice