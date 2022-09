Ayroldi arbitro di Inter-Torino: fra i precedenti uno che non si è disputato

Ayroldi sarà l’arbitro di Inter-Torino, partita della sesta giornata di Serie A 2022-2023 in programma alle ore 18. Questa la scheda del direttore di gara della sezione di Molfetta, ufficializzato nella designazione arbitrale di mercoledì per il match del Meazza.



I PRECEDENTI – Inter-Torino sarà la terza partita per Giovanni Ayroldi come arbitro dei nerazzurri. Il direttore di gara della sezione di Molfetta ha diretto l’Inter sempre e solo di sabato alle ore 18 al Meazza, come oggi. Finora con percorso netto. La prima volta l’8 maggio 2021, contro la Sampdoria nella festa scudetto per la squadra di Antonio Conte, che aveva vinto il campionato aritmeticamente sei giorni prima: 5-1. Nella circostanza la goal-line technology certifica il gol di Keita Baldé Diao (anziché di Antonio Candreva) per il punto della bandiera blucerchiato, mentre serve il VAR per dare il rigore del definitivo pokerissimo. Ayroldi segnala un fallo di mano di Adrien Silva su Nicolò Barella come punizione, ma è dentro l’area di mezzo metro: glielo corregge il VAR, Daniele Orsato. Altra goleada il 18 settembre di un anno fa, 6-1 contro il Bologna. Proprio coi felsinei Ayroldi avrebbe dovuto arbitrare la partita di ritorno il 6 gennaio, poi non disputata per la questione contagi. E nel ritorno (sul quale è meglio non tornare) non era stato lui a essere designato.