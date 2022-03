Torino-Inter, Juric punta su Pobega per limitare Brozovic: la probabile – TS

Torino-Inter andrà in scena domenica sera alle 20:45. Juric si affiderà a Pobega per limitare l’estro di Brozovic. Le ultime dal Tuttosport

SFIDA – Torino-Inter andrà in scena domenica sera alle 20:45. Per la sfida ai nerazzurri, Juric, secondo Tuttosport, sta pensando di impiegare Pobega sulla trequarti: espediente tattico che permetterebbe al centrocampista, in prestito ai granata dal Milan, di marcare a uomo Brozovic per provare a limitarne l’estro. Con la posizione di Pobega più avanzata, a centrocampo spazio per Mandragora ed il recuperato Lukic. In difesa agiranno Bremer, Djidji e Rodriguez davanti a Berisha, che dovrebbe essere nuovamente preferito all’acciaccato Milinkovic-Savic. A guidare l’attacco ci sarà Belotti.

Fonte: Tuttosport – Daniele Galosso