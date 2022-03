Galante: «Occhio al Torino! Bremer, lo vedrei bene all’Inter. Con Dzeko…»

L’Inter domenica è pronta ad affrontare il Torino nel posticipo domenicale della Serie A. Una sfida non semplice per i nerazzurri che però hanno bisogno dei tre punti per continuare a correre. Intanto, Fabio Galante, ha analizzato il match.

LOTTA – Come detto l’Inter vola a Torino. Fabio Galante, ex difensore di entrambe le squadre, ha rilasciato una lunga intervista a Tuttosport con tanti aspetti interessanti. «Mi fa piacere essere legato a due squadre che hanno fatto la storia del calcio italiano. Per me, nonostante siano passati anni, è una grande soddisfazione aver giocato con queste due maglie che porto ancora nel cuore. Che partita sarà? La partita si prospetta ostica per entrambe: l’Inter, dopo essere stata eliminata dalla Champions League, punterà tutto sul campionato e cercherà di bissare il trionfo dello scorso anno. I nerazzurri devono ancora recuperare la gara col Bologna che potrebbe riportarli in testa, ma a Torino dovranno stare attenti. La squadra di Inzaghi deve ritrovare lo smalto che negli ultimi tempo ha mostrato di ave perso. Se avessi dovuto dire la mia tre mesi fa non avrei avuto dubbi sull’esito della sfida, ma adesso è diverso. L’Inter, comunque, per me è ancora la favorita nonostante Milan e Napoli abbiano dimostrato di esserci. (…) Anche se sulla carta il Torino sembra essere già salvo, vorrà far quel passo in più per chiudere al meglio la stagione. Om campionato ha dimostrato di essere una squadra difficile da affrontare per chiunque».

UOMO CHIAVE E DIFENSORE DEL FUTURO

CONSIGLI – L’intervista di Galante va avanti e si focalizza più sui singoli. «Decisivo? Nell’Inter dico Dzeko e Lautaro Martínez entrambi reduci dai gol contro la Salernitana, ma anche Barella con gli inserimenti. Nel Torino certamente Belotti e Brekalo. Punti deboli Inter? Difficile trovarne. Parliamo di una squadra che ha almeno due interpreti di alto livello per ruolo. Se Inzaghi dovesse schierare giocatori come Darmian e D’Ambrosio cambierebbe poco. Tra Bremer e Dzeko sarà sicuramente uno scontro fisico. Abbiamo visto come il difensore sia stato perfetto nel disinnescare Vlahovic nel derby. Un consiglio: dovrà limitare al minimo il contatto fisico con Dzeko impedendogli di girarsi. Con il bosniaco servirà giocare d’anticipo. Brozovic? Sarà il faro di gioco dell’Inter. Juric in questo caso potrebbe pensare a una marcatura a uomo di Pobega, come ha già fatto con il Napoli. Bremer per me è un difensore completo e per l’età che ha secondo me è pronto per una grande. Lo vedrei bene all’Inter nella prossima stagione ma non solo: una prestazione dopo l’altra si è guadagnato la possibilità di giocare nelle difese delle squadre più forti d’Europa».

Fonte: Tuttosport – Alberto Gervasi