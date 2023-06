Torino-Inter 0-1, Brozovic conferma il terzo posto! Occhio al secondo

Termina sul punteggio di 0-1 Torino-Inter, sfida valevole per la trentottesima giornata di Serie A. Ecco quanto successo allo stadio Grande Torino in questi secondi quarantacinque minuti di gioco, dopo la prima frazione terminata 0-1 (vedi report)

PIOGGIA DI OCCASIONI – Il secondo tempo di Torino-Inter si gioca su ritmi decisamente più alti rispetto al primo, specialmente grazie ai granata che rientrano dagli spogliatoi con un piglio diverso. I nerazzurri vanno vicini al gol in un paio di occasioni, specialmente con due colpi di testa di Romelu Lukaku e Roberto Gagliardini e con un diagonale di Edin Dzeko – entrato al posto di Lautaro Martinez – dalla distanza, che si spegne di poco sul fondo. Ma a creare i pericoli maggiori sono i padroni di casa: prima con Yann Karamoh che si vede respingere il tiro da una gran parata di Samir Handanovic e soprattutto Vlasic, che a botta sicura da dentro l’area trova una respinta miracolosa del neo-entrato Alex Cordaz.

CAMPIONATO FINITO! – Nel finale è di nuovo l’Inter ad andare a un passo dal gol, con Lukaku che tocca in area per Dzeko, ma il suo piatto da posizione favorevole finisce sul palo. Il Torino continua a spingere alla ricerca del gol del pareggio e un errore di Cordaz in impostazione fa rischiare grosso l’Inter: Sanabria riceve palla in area tutto solo, ma quando deve solo appoggiare in rete liscia clamorosamente il pallone. Termina così il campionato dell’Inter, con una vittoria! Terzo posto assicurato, ma occhio anche al secondo in caso di una sconfitta della Lazio questa sera a Empoli.

TORINO-INTER 0-1

Brozovic al 37′