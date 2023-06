Torino-Inter 0-1 al 45′, fotocopia dell’andata: la sblocca Brozovic!

Termina sul punteggio di 0-1 il primo tempo di Torino-Inter, sfida valevole per la trentottesima giornata di Serie A (segui QUI il nostro live). Ecco quanto successo allo stadio Grande Torino in questi primi quarantacinque minuti di gioco.

PRIMO TEMPO – Quarantacinque minuti che, come ci si poteva aspettare, non hanno visto ritmi altissimi. Ma non per questo non sono mancate le occasioni importanti. Specialmente per l’Inter con un Romelu Lukaku alquanto in forma e vicino al gol del vantaggio in più occasioni. A trovare la rete che sblocca il risultato, però, ci pensa Marcelo Brozovic: al 37′ il centrocampista croato lascia partire un tiro potente – seppure centrale – da fuori area, su cui Vanja Milinkovic-Savic non interviene in maniera propriamente impeccabile. Quel che conta è che la sfera finisce in rete, con i nerazzurri in vantaggio per 0-1. Nel finale chiude in attacco l’Inter, con Roberto Gagliardini a un passo dallo 0-2 con un colpo di testa che finisce leggermente alto. Si va così all’intervallo sullo 0-1.

TORINO-INTER 0-1

Brozovic al 37′