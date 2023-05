Torino-Inter, biglietti in vendita! Le informazioni per settore ospiti

Il Torino Football Club comunica sono in vendita i tagliandi per la gara di Campionato Torino vs Inter, in programma sabato 3 giugno alle ore 18.30.

SETTORE OSPITI – “Tagliandi in vendita a 25 euro fino alle ore 19:00 di venerdì 2 giugno. Vendita esclusiva ai soli possessori di Fidelity Card dell’FC Internazionale Milano. In attesa della Determina dell’ONMS del 25 maggio vi è il divieto di vendita per i residenti nella regione Lombardia (ad esclusione dei Fidelizzati Torino FC) in tutti i settori dello stadio ad esclusione del settore ospiti. Gli ingressi dello stadio Olimpico Grande Torino apriranno due ore prima dell’inizio della gara. Al fine di regolamentare gli accessi al prefiltraggio dello stadio si raccomanda di arrivare allo stadio con congruo anticipo e presentarsi agli ingressi muniti di: titolo di accesso + documento di identità al fine da velocizzare le modalità di controllo da parte del personale di servizio”.

Fonte: torinofc.it