Inter, con il Torino per l’ultimo obiettivo del campionato

Dopo aver matematicamente centrato la qualificazione alla prossima UEFA Champions League grazie alla vittoria per 3-2 sull’Atalanta, contro il Torino l’Inter potrà permettersi di scendere in campo senza troppa pressione. Anche se resta ancora un ultimo ‘obiettivo’ da chiedere al campionato.

OBIETTIVO FINALE – Non sarà totalmente inutile la gara di sabato tra Torino e Inter. Sebbene i nerazzurri abbiano già centrato l’obiettivo minimo di conquistare un posto nella prossima UEFA Champions League, ora resta un altro obiettivo da raggiungere in questo campionato. Ovvero quello di consolidare il dominio nella rivalità cittadina contro il Milan. Al momento i rossoneri inseguono i nerazzurri a due distanze e nell’ultima giornata di campionato affronteranno un agguerrito Verona a caccia della salvezza. L’Inter, dopo aver già avuto la meglio nella Supercoppa Italiana, nel derby di ritorno in campionato e in entrambi gli euroderby in semifinale di Champions League, ha ora l’occasione di concludere in classifica proprio davanti ai rivali rossoneri.

INTER, NON SOLO MILAN: DAVANTI ALLA JUVENTUS ANCHE “SUL CAMPO”

PUNTI ‘SICUREZZA’ – Da non sottovalutare, per l’Inter, anche la necessità di mettere un ulteriore punto sulla sicurezza di giocare la prossima Champions League. Perché nonostante la Juventus sia stata penalizzata di dieci punti, resta ancora la possibilità del ricorso per i bianconeri. Si entra qui nel campo delle ipotesi, dal momento che molto difficilmente la squadra di Massimiliano Allegri riotterrà i punti necessari per entrare nell’Europa dei grandi (vedi articolo). Ma non solo. Perché se anche dovesse succedere, la UEFA è pronta ad andarci con la mano pesante sulla società bianconera. In ogni caso per l’Inter sarebbe comunque un ulteriore motivo di pregio arrivare anche “sul campo” davanti alla Juventus, se non altro proprio per mettere ulteriormente a tacere le frecciatine del tecnico bianconero. Che in più di un’occasione ha ricordato (erroneamente…) di essere davanti ai nerazzurri (vedi articolo).