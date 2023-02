Statistiche Inter-Udinese, tanti tiri in porta ma questa volta arrivano i gol

L’Inter vince a San Siro contro l’Udinese con il risultato di 3-1 (qui tabellino e pagelle). I nerazzurri di Simone Inzaghi creano tanto gioco e sfruttano questa volta le occasioni, segnando due gol nel finale.

STATISTICHE INTER-UDINESE – L’Inter torna alla vittoria dopo lo stop anomalo e sfortunato contro la Sampdoria. Lo fa con l’Udinese a San Siro con il risultato di 3-1 grazie ai gol di Henrikh Mkhitaryan e Lautaro Martinez nel secondo tempo. Gli uomini di Simone Inzaghi ritrovano precisione davanti alla porta, nonostante alcuni errori gravi come quello di Edin Dzeko e proprio del suo compagno argentino. Il possesso palla è a favore dell’Inter: 63% contro il 37 degli avversari. Tante occasioni da gol e altrettanti tiri per la squadra nerazzurra: 19 le conclusioni, di cui 7 in porta.

ALTRI DATI – Curiosità statistica, l’Inter ha subito due soli tiri in porta, dal primo è nato il gol di Sandi Lovric. L’Udinese ha avuto un numero maggiore di calci d’angolo: ben sei contro i tre degli avversari.