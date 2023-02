Sottil: «3-1 fa male. Rigore dubbio, gli arbitri non arbitrano più!»

Nel postpartita di Inter-Udinese, il tecnico dei friulani Andrea Sottil ha analizzato la prestazione dei suoi ai microfoni di Udinese TV. Tornando anche sul rigore che ha portato in vantaggio i nerazzurri

RIGORE DUBBIO – Andrea Sottil ha parlato così di Inter-Udinese: «Sapevamo sarebbe stata difficile, ma secondo me abbiamo iniziato bene. Siamo andati sotto su un rigore un po’ dubbio anche se il contatto c’è. Gli arbitri ormai non arbitrano più, è lì a due metri e non fischia, poi deve essere sempre richiamato dal VAR. Non si capisce quale sia la verità. Ma evitiamo di fare polemica. Abbiamo giocato a calcio, mi aspettavo che poi l’Inter che uscisse nel secondo tempo. Ero convinto poi che avremmo fatto male a loro, ma non riusciamo a fare gol, prendendolo poi noi addirittura nel contropiede. Uscire così con un 3-1 fa male».

EPISODIO DECISIVO – Sottil si è poi soffermato sull’episodio che avrebbe potuto cambiare Inter-Udinese: «Masina è la prima partita dopo cinque mesi, ma l’ho vista bene. Ci sta poi cali un pochettino. Lo stesso Thauvin. Pereyra ha dato tutto, ma non dimentichiamoci che anche lui viene da un infortunio e deve recuperare la condizione. Success insieme a Beto penso abbiano fatto molto bene, con tanto di clamorosa palla per andare avanti. Saremmo qua a parlare di un’altra partita. Quell’episodio è stato davvero decisivo».