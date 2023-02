Inter-Udinese 3-1, il tabellino della partita della 23ª giornata di Serie A

Inter-Udinese è terminata da pochi minuti con il punteggio di 3-1: questo il tabellino della partita valida per la ventitreesima giornata di Serie A 2022-2023.

SOSPIRO DI SOLLIEVO – Ci vuole molto più del dovuto, ma alla fine l’Inter riesce a rendere all’Udinese il terribile 3-1 dell’andata. Si sblocca – finalmente – in casa Romelu Lukaku, che non segnava in Serie A al Meazza dall’ultima del 2020-2021 (proprio contro i friulani), ma serve che batta due volte un rigore. Questo perché il primo (calciato malissimo) glielo para Marco Silvestri, ma Adam Masina poi respinge entrando in area prima della battuta e si ripete. Sull’unico tiro in porta ospite pareggia Sandi Lovric, su errore a centrocampo che favorisce la ripartenza e col rientrante Samir Handanovic che si spiazza da solo. Serve una svolta, non la dà Edin Dzeko che si mangia tutto il mangiabile ma lo fa Henrikh Mkhitaryan con un bel tiro dopo che Isaac Success si era divorato l’1-2. Nel finale evita un recupero di terrore Lautaro Martinez, a segno un minuto dopo aver fallito l’occasione del tris. Questo il tabellino di Inter-Udinese.

INTER-UDINESE 3-1 – IL TABELLINO

Inter (3-5-2): Handanovic; Darmian (46′ D’Ambrosio), Acerbi, A. Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic (66′ Calhanoglu), Mkhitaryan (84′ Gagliardini), Dimarco (79′ Gosens); Lukaku (66′ Lautaro Martinez), Dzeko.

In panchina: Cordaz, Onana, de Vrij, Bellanova, Asllani, Skriniar, V. Carboni, Zanotti.

Allenatore: Simone Inzaghi

Udinese (3-5-2): Silvestri; Rodrigo Becao, Bijol, Ebosse (18′ Masina); Ehizibue, Pereyra (76′ Samardzic), Walace, Lovric (75′ Arslan), Udogie; Thauvin (61′ Success), Beto (76′ Ebosele).

In panchina: Padelli, Piana, Abankwah, Buta, Pafundi.

Allenatore: Andrea Sottil

Arbitro: Federico Dionisi della sezione di L’Aquila (Carbone – Giallatini; Ayroldi; VAR Abbattista; A. VAR Fourneau)

Gol: 20′ rig. Lukaku, 43′ Lovric (U), 73′ Mkhitaryan, 89′ Lautaro Martinez

Ammoniti: Lukaku, Darmian (I), Masina, Bijol (U)

Recupero: 3′ PT, 5′ ST