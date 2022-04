Spezia-Inter: le formazioni ufficiali! Altro che turnover, ma fuori Lautaro Martinez

Spezia-Inter, manca ormai poco all’inizio. Appena comunicate le formazioni ufficiali della partita della 33ª giornata del Campionato Italiano di Serie A, la quattordicesima del girone di ritorno. Sfida in scena presso lo Stadio “Alberto Picco” di La Spezia a partire dalle ore 19:00. Inzaghi boccia il turnover e schiera la formazione-tipo, rinunciando perfino a Lautaro Martinez dal 1′. In panchina de Vrij. Di seguito le formazioni ufficiali di Spezia-Inter in Serie A

SPEZIA (4-2-3-1): 94 Provedel; 27 Amian, 28 Erlic, 43 Nikolaou, 13 Reca; 14 Kwior, 25 Maggiore (C); 11 Gyasi, 8 Kovalenko, 20 Simone Bastoni; 9 Manaj.

A disposizione: 1 Zoet, 40 Zovko; 7 Sala, 10 Verde, 15 Hristov, 18 Nzola, 21 Salva Ferrer, 22 Antiste, 33 Agudelo, 39 Nguiamba, 77 Bertola.

Spezia-Inter, formazioni ufficiali: le scelte di Inzaghi

INTER (3-5-2): 1 Handanovic (C); 33 D’Ambrosio, 37 Skriniar, 95 Alessandro Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 77 Brozovic, 20 Calhanoglu, 14 Perisic; 9 Dzeko, 19 J. Correa.

A disposizione: 97 A. Radu; 5 Gagliardini, 6 de Vrij, 7 A. Sanchez, 8 Vecino, 10 Lautaro Martinez, 13 A. Ranocchia, 18 Gosens, 22 Vidal, 32 F. Dimarco, 36 Darmian, 88 Caicedo.

Allenatore: Simone Inzaghi

