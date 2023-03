Spezia-Inter, Inzaghi ne cambia tre? La probabile formazione

Possibili 3 cambi da parte di Simone Inzaghi nella formazione dell’Inter che sfiderà lo Spezia, gara valida per la 26ª giornata di Serie A.

PROBABILE FORMAZIONE – Secondo quanto riportato da SportMediaset, saranno tre i cambi da parte di Simone Inzaghi nella formazione in campo dal primo minuto in Spezia-Inter rispetto al match di domenica scorsa contro il Lecce. Una novità in difesa, con Stefan de Vrij al posto di Francesco Acerbi. A centrocampo Marcelo Brozovic dovrebbe sostituire Henrikh Mkhitaryan. Infine in attacco dovrebbe esserci Romelu Lukaku al posto di Edin Dzeko.

INTER (3-5-2): 24 Onana; 36 Darmian, 6 de Vrij, 95 Bastoni; 2 Dumfries, 23 Barella, 20 Calhanoglu, 77 Brozovic, 8 Gosens; 90 Lukaku, 10 Lautaro Martinez.

Fonte SportMediaset.it

© Inter-News.it - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News.it) e il link al contenuto originale