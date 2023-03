L’Inter e le piccole in trasferta: a La Spezia ritorna la combinazione

L’Inter, dopo essersi rimessa in carreggiata col Lecce, si trova subito davanti a un nuovo test. Lo Spezia infatti ha tutti i principali fattori di rischio.

PARTITA INSIDIOSA – L’Inter con la vittoria sul Lecce ha respinto i venti di crisi che iniziavano a soffiare dopo Bologna. Ma Spezia-Inter riporta subito i nerazzurri nelle condizioni di massima attenzione. Perché si ripresentano tutti i principali fattori di rischio per gli uomini di Inzaghi. Quelli che portano a partite preparate male, approcciate con superficialità e giocate poi tra mille difficoltà.

QUESTIONE DI LIVELLO – Lo Spezia infatti è quart’ultimo in classifica. Il che non restituisce alla squadra di Semplici l’allure dell’alta nobiltà sportiva. Il primo, grande campanello d’allarme per l’Inter. L’attenzione, la concentrazione, cala subito quando il livello dell’avversario scende. Specie arrivando da una vittoria. Come se ogni volta il più fosse già stato fatto e bastasse il pilota automantico. Ma c’è un ulteriore fattore.

QUESTIONE TRASFERTA – L’Inter con lo Spezia giocherà in trasferta. E la tenuta della squadra lontana da San Siro è uno dei temi portanti dell’intera stagione. Basta ricordare che in trasferta sono arrivate cinque sconfitte e gli uomini di Inzaghi sono la terza peggior difesa. I segnali di allarme insomma sono al massimo. La trasfera di La Spezia è una trappola e va presa con le dovute precauzioni.

