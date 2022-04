Spezia-Inter, arbitra Maresca. Il club non gradisce la designazione – CdS

Pochi arbitri e soprattutto non all’altezza, questa la grande critica del Corriere dello Sport oggi in edicola. Nel mirino anche Spezia-Inter sarà arbitrata da Maresca (“famoso” per l’espulsione ad Antonio Conte contro l’Udinese). Il club di Viale della Liberazione non ha gradito la scelta.

NON ALL’ALTEZZA – A sei giornate dalla fine del campionato di Serie A, dalla lotta al titolo a quella per la retrocessione è ancora tutto aperto, ma l’unica squadra che non sembra reggere l’urto di un torneo così in bilico è proprio quella arbitrale, che il Corriere dello Sport oggi in edicola definisce non all’altezza del campionato. Il quotidiano romano sottolinea come a Rocchi manchino arbitri alla portata del campionato di Serie A. Anche la scelta di mandare Maresca ad arbitrare Spezia-Inter ha fatto storcere il naso al club nerazzurro. Preoccupa soprattutto il suo stato di forma, visto che quest’anno il suo nome è stato spesso e volentieri accostato ai casi più spinosi della Serie A. Così come Chiffi, sovrastimato soprattutto per Milan-Genoa, match chiave per scudetto e salvezza.

Fonte: Corriere dello Sport – Edmondo Pinna

Per leggere la notizia completa, acquista il “Corriere dello Sport” in edicola, visita il sito web oppure abbonati all’edizione cartacea/digitale.