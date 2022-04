VIDEO − Inter, buon compleanno all’ex Berti: gli auguri con un gol speciale

Tanti auguri a Nicola Berti, ex grande giocatore dell’Inter. Oggi, 14 aprile ha compiuto 55 anni. Il club, tramite il suo account Twitter, lo ha voluto celebrare con un gol in una gara sempre speciale

TANTI AUGURI − Buon compleanno a Berti. L’ex nerazzurro ha compiuto proprio oggi 55 anni. L’Indimenticabile centrocampista dell’Inter e della Nazionale è nato proprio il 14 aprile del 1967. Con la Beneamata, Berti ha scritto tantissime pagine di successi e trionfi. In 10 anni di Inter, ha totalizzato complessivamente 312 presenze condite da 41 gol e 8 assist. Con la maglia nerazzurra ha, inoltre, messo in bacheca uno Scudetto, una Supercoppa Italiana e due Coppe Uefa. In carriera, ha anche vestito le maglie di Fiorentina, Parma, Tottenham e Deportivo Alaves. L’Inter lo celebra con un grande gol segnato in un Derby di Milano.