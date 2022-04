Calabria: «Scudetto? All’inizio i favoriti erano altri ma non ci poniamo limiti»

Davide Calabria, intervistato da Sport Mediaset, si è concentrato sulla lotta Scudetto che coinvolge il Milan insieme a Inter e Napoli. Il difensore è apparso positivo e carico per la volata finale

SCUDETTO − Calabria crede alla vittoria finale nonostante la lotta con Inter e Napoli: «E’ impensabile pensare di vincerle tutte. Anche gli altri stanno facendo dei passi falsi, è ancora tutto aperto. Perché dobbiamo vedere il bicchiere mezzo vuoto. Crisi Attaccanti? Momento passeggero, dobbiamo dare qualcosa in più tutti per portare a casa la vittoria. Volata Scudetto? Tutti e tre siamo delle grandissime squadre, ad inizio anno erano favoriti altri. Ma non ci siamo posti limiti, non siamo perfetti. Ovvio, non lo è nessuno. Dobbiamo sfruttare al massimo tutte le nostre potenzialità e vogliamo portare a casa un sogno. Altre squadre hanno investito di più ma noi dobbiamo e vogliamo crederci».